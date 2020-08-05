Думали, что атака Израиля: украинка рассказала о взрыве в порту Бейрута

Студентка из Украины, которая учится в ливанском университете "Каслик", Ирина Карапата находилась за 5 километров от взрыва. Она рассказала, что почувствовала в тот момент и что происходит сейчас в Бейруте.

Об этом пишет Hromadske.

Женщина говорит, что сначала почувствовала первый взрыв, который ее насторожил.

"Через минуту дом начал шататься, как от землетрясения, и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше - паника, посыпались окна у соседей", - рассказала украинка.

По ее словам, первая мысль была, что это атака Израиля.

"Сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта. Взрыв был настолько мощным, что ударная волна выбила стекла, а кое-где и двери на расстоянии 5 км. В конце концов, звук взрыва был слышен по всей территории Ливана", - рассказала она.

Напомним, во вторник в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в МВД Ливана заявили, он произошел на складе с аммиачной селитрой.

В нескольких кварталах города были выбиты стекла, разрушены части построек, городские больницы не справляются с наплывом пострадавших.

По предварительным данным, 70 человек погибли и более 3 тысяч людей получили ранения, эти данные продолжают меняться и не являются окончательными.

По итогам заседания правительства Бейрут был объявлен городом бедствия, правительству рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели, всех, кто находится в зоне бедствия, просят носить маски.