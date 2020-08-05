Думали, що атака Ізраїлю: українка розповіла про вибух в порту Бейрута

Студентка з України, яка навчається в ліванському університеті "Каслік", Ірина Карапата перебувала за 5 кілометрів від вибуху. Вона розповіла, що відчула в той момент і що відбувається зараз в Бейруті.

Про це пише Hromadske.

Жінка каже, що спочатку відчула перший вибух, який її насторожив.

"Через хвилину будинок почав хитатися, як від землетрусу, і відразу пролунав другий потужний вибух, який заглушив вуха, а далі - паніка, посипалися вікна у сусідів", - розповіла українка.

За її словами, перша думка була, що це атака Ізраїлю.

"Відразу зник інтернет, зв'язок. Коли ми вибігли на вулицю, побачили клуби червоного диму з боку порту. Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля вибила шибки, а подекуди і двері на відстані 5 км. Зрештою, звук вибуху було чутно по всій території Лівану ", - розповіла вона.

Нагадаємо, у вівторок в порту Бейрута стався потужний вибух, в МВС Лівану заявили, він стався на складі з аміачною селітрою.

У декількох кварталах міста були вибиті скло, зруйновані частини будівель, міські лікарні не справляються з напливом постраждалих.

За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні, всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.