Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив про готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свою невинуватість у кримінальному провадженні, в якому фігурує. Він також запропонував пройти таку перевірку керівникам НАБУ та САП.

Про це пише РБК-Україна на допис у Telegram-каналі Дуки.

"Я готовий далі йти на поліграф, аби підтвердити свої слова. Чи готові те саме зробити Клименко та Кривонос?", - заявив генерал.

Дука вважає кримінальне провадження проти себе сфабрикованим і пов'язує його зі своєю професійною діяльністю. За його словами, йдеться, зокрема, про розслідування можливих корупційних правопорушень серед співробітників і керівництва антикорупційних органів.

Генерал зауважив, що готовий відповідати на запитання під час засідань парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК). Такої самої відкритості він очікує від директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка.

Дука також наголосив, що не вважає ситуацію конфліктом між СБУ та НАБУ як державними інституціями. За його словами, питання стосуються конкретних посадовців антикорупційних органів та їхньої можливої причетності до правопорушень.

Що цьому передувало

Нагадаємо, генерал-майор СБУ Сергій Дука є фігурантом справи "Карфаген" НАБУ і САП. Його підозрюють у причетності до злочинної організації, яка, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема шахрайські кол-центри та наркокартель.

6 листопада суд обрав Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 65 млн гривень. Після внесення застави він вийшов із СІЗО.