Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о готовности пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность в уголовном производстве, в котором фигурирует. Он также предложил пройти подобную проверку руководителям НАБУ и САП.

Об этом пишет РБК-Украина на сообщение в Telegram-канале Дуки.

"Я готов дальше идти на полиграф, чтобы подтвердить свои слова. Готовы ли то же сделать Клименко и Кривонос?", - заявил генерал.

Дука считает уголовное производство против себя сфабрикованным и связывает его со своей профессиональной деятельностью. По его словам, речь идет, в частности, о расследовании возможных коррупционных правонарушений среди сотрудников и руководства антикоррупционных органов.

Генерал отметил, что готов отвечать на вопросы во время заседаний парламентской Временной следственной комиссии (ВСК). Такой же открытости он ожидает от директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко.

Дука также подчеркнул, что не считает ситуацию конфликтом между СБУ и НАБУ как государственными институтами. По его словам, вопросы касаются конкретных должностных лиц антикоррупционных органов и их возможной причастности к правонарушениям.

Что этому предшествовало

Напомним, генерал-майор СБУ Сергей Дука является фигурантом дела "Карфаген" НАБУ и САП. Его подозревают в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в том числе мошеннические колл-центры и наркокартель.

6 ноября суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 65 млн гривен. После внесения залога он вышел из СИЗО.