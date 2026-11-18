Нагадаємо, Сергій Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

6 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 65 млн гривень. Минулого тижня за Дуку внесли заставу і він вийшов із СІЗО.