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"Дух врага начинает ломаться". Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАСом по заложникам "созревает"

Вторник 23 июля 2024 19:47
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"Дух врага начинает ломаться". Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАСом по заложникам "созревает" Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соглашение Израиля с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает".

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Нетаньяху, перспективы возвращения всех заложников улучшаются "по той простой причине, что мы оказываем очень сильное давление на ХАМАС".

"Мы видим определенные изменения, и я думаю, что эти изменения будут усиливаться", - заявил он.

Премьер Израиля считает, что продолжение атак на поддерживаемую Ираном исламистскую группировку деморализует ХАМАС и приближает принятие соглашения.

"Дух врага начинает ломаться", - отметил Нетаньяху.

По его словам, соглашение о прекращении огня "не состоится сразу, а в несколько этапов".

"Однако я верю, что мы сможем продвигать соглашение и оставить в наших руках рычаги влияния, чтобы добиться освобождения заложников", - добавил израильский премьер.

Визит Нетаньяху в Вашингтон

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 22 июля, отправился в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом.

По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа. Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Недавно ХАМАС одобрил поддерживаемое США предложение о поэтапном прекращении огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства ХАМАС.

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