Дует оборонців збірної України організував камбек на Балканах: відео

Непросто складається поєдинок третього туру кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Північної Македонії для національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Збірна України провалила перший тайм у Скоп'є. Однак, настанови Сергія Реброва в перерві змінили перебіг зустрічі. Упродовж п'яти хвилин у другому таймі "синьо-жовті" забили двічі. Першим відзначився Ілля Забарний. Допоміг українцям стандарт із правого флангу. Циганков подав кутовий у центр карної зони, а центрбек "Борнмута" головою класно підсік м'яч під дальню стійку. Відео гола Забарного: ВІДЕО А згодом зіграв джокер тренерського штабу гостей. Юхим Конопля, який вийшов на заміну вдало підключився до атаки "синьо-жовтих". Оборонець "Шахтаря" опинився на підбиранні та більярдним пострілом відправив м'яч у кут. Відео гола Коноплі: ВІДЕО