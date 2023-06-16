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Дуэт защитников сборной Украины организовал камбек на Балканах: видео

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Скопье, Пятница 16 июня 2023 23:23
Дуэт защитников сборной Украины организовал камбек на Балканах: видео Фото: Раздевалка сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Непросто складывается поединок третьего тура квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии для национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

Сборная Украины провалила первый тайм в Скопье. Однако наставления Сергея Реброва в перерыве изменили ход встречи. В течение пяти минут во втором тайме "сине-желтые" забили дважды.

Первым отличился Илья Забарный. Помог украинцам стандарт с правого флангв. Цыганков подал угловой в центр штрафной зоны, а центрбек "Борнмута" головой классно подсек мяч под дальнюю штангу.

Видео гола Забарного:

А потом сыграл джокер тренерского штаба гостей. Вышедший на замену Ефим Конопля удачно подключился к атаке "сине-желтых". Защитник "Шахтера" оказался на подборе и бильярдным выстрелом отправил мяч в угол.

Видео гола Конопли:

К слову, ранее вспомнили инцидент с разбитым лицом Шевченко в поединке против Северной Македонии.

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Сборная Украины
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