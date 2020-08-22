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У Дуды отреагировали на слова о подготовке вторжения в Беларусь

Варшава, Суббота 22 августа 2020 23:26
У Дуды отреагировали на слова о подготовке вторжения в Беларусь
Фото: Кшиштоф Щерский, секретарь Канцелярии президента Польши (Prezydent.pl)
Автор: Артур Родивилов

Польша не претендует на белорусские территории

Польша не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси, заявил глава Канцелярии президента республики Кшиштоф Щерский. Он подчеркнул, что Варшава последовательно отстаивает верховенство международного права.

Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Фундаментом международного права является суверенитет государства, и Польша намерена соблюдать этот принцип, подчеркнул Щерский.

"Поэтому нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства", - добавил политик.

Щерский также отметил, что президенты стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) призывают все государства соблюдать суверенитет Беларуси.

Отметим, такую позицию польский политик высказал после того, как во время рабочего визита в Гродно Лукашенко заявил о "серьезном передвижении" сил НАТО у западных границ Беларуси.

Напомним, Лукашенко перевел основные силы белорусской армии в полную боеготовность якобы из-за напряженности на западной границе; такое решение было принято впервые за последние 25 лет.

Кроме того, Лукашенко поручил Минобороны без предупреждения реагировать на нарушения западной границы соседними странами.

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