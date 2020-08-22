У Дуди відреагували на слова про підготовку вторгнення у Білорусь

Фото: Кшиштоф Щерський, секретар Канцелярії президента Польщі (Prezydent.pl)

Польща не претендує на білоруські території

Польща не має наміру порушувати територіальну цілісність Білорусі, заявив глава Канцелярії президента республіки Кшиштоф Щерський. Він підкреслив, що Варшава послідовно відстоює верховенство міжнародного права.

Про це повідомляє Gazeta Prawna.

Фундаментом міжнародного права є суверенітет держави, і Польща має намір дотримуватися цей принцип, підкреслив Щерський.

"Тому нас турбує і дивує те, що в пропаганді білоруської влади з'являються припущення про те, що Польща нібито мала намір порушити територіальну цілісність цієї держави", - додав політик.

Щерський також зазначив, що президенти країн Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина) закликають усі держави дотримуватися суверенітет Білорусі.

Зазначимо, таку позицію польський політик висловив після того, як під час робочого візиту в Гродно Лукашенко заявив про "серйозне пересування" сил НАТО у західних кордонів Білорусі.

Нагадаємо, Лукашенко перевів основні сили білоруської армії в повну боєготовність нібито через напруженість на західному кордоні; таке рішення було прийнято вперше за останні 25 років.

Крім того, Лукашенко доручив Міноборони без попередження реагувати на порушення західного кордону сусідніми країнами.