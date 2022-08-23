У Дуды анонсировали новый договор с Украиной по укреплению сотрудничества

Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит взаимные отношения. Варшава помогает и будет продолжать помогать Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskier Radio 24 .

Об этом заявил во время визита в Киев глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч.

"У Польши в отношении Украины нет другой повестки дня; она практически говорит на одном языке с Украиной, потому что мы понимаем, что защита Украины - это и защита Польши", - заявил советник президента Дуды.

В Украине Кумоч принял участие в заседании группы "Киевская инициатива", где также присутствовали госсекретари и советники президентов Украины, Польши, Эстонии, Чехии, Латвии, Литвы, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.

По словам Дуды, Россия должна проиграть в войне с Украиной, чтобы последняя стала частью свободного мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.