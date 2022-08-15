Россия нарушила табу, которое действовало со времен Второй мировой: Дуда о войне в Украине

Во время полномасштабного вторжения на территорию Украины, Россия нарушила табу, которое было границей безопасности со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Польское Радио .

Во время празднования праздника Войска Польского президент Анджей Дуда заявил, что после Второй мировой войны ни одна из супердержав не должна была нападать на другую страну, чтобы лишить ее свободы.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жестким рубежом безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одна супердержава не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, поставить под сомнение существование государства и нации", - заявил президент.

В то же время глава страны отметил, что масштабы российской агрессии против Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то это было полной неожиданностью", - заявил Дуда.