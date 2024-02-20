Дуда зробив заяву про протести польських фермерів на кордоні з Україною

Те, що зараз відбувається на кордоні, - це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні. Сторони намагаються розв'язати цю проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю "Українському Радіо" .

"Ми намагаємося розв'язати цю проблему", - сказав Дуда.

На його думку, це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

Польський президент додав, що "ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському союзу", адже "фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн ЄС".

"Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну", - зазначив він.

Дуда наголосив, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Польський президент також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща-Україна-водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити й це питання мирним шляхом, шляхом переговорів", - наголосив він.

Водночас Дуда наголосив на тому, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російським окупантам.

Блокада кордону

Нагадаємо, раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Крім того, польські протестувальники розпочали більш жорстке обмеження руху транспорту на кордоні з Україною.

А сьогодні ввечері польські протестувальники послабили обмеження руху легкових автомобілів та автобусів біля кордону з Україною.

Що відбувається на україно-польському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.