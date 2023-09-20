Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через "жорсткий графік"

Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

Зустріч Дуди і Зеленського

Нещодавно глава канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч двох глав держав. Під час розмови вони мали обговорити ситуацію з ембарго на українське зерно в Польщі.

Пізніше Дуда підтвердив плани зустрітись з Зеленським, однак від української сторони жодних анонсів розмови не було.

Заборона на імпорт українського зерна

Зазначимо, що навесні цього року Польща ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, а інші країни Східної Європи доєднались до неї. Тоді Єврокомісія дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

З 15 вересня заборона була скасована, однак Польща, Словаччина та Угорщина продовжили заборону, попри рішення Єврокомісії.

19 вересня Україна подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Додамо також те, що в Нью-Йорку Дуда прокоментував ситуацію з забороною на імпорт зерна, порівнявши Україну з "потопельником, що хапається за соломинку".

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