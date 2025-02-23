Дуда заявив, що Трамп не виведе війська з Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що президент США Дональд Трамп не розглядає можливість скорочення військової присутності в Польщі, яка є членом НАТО. Його слова прозвучали після того, як сторони зустрілися на 10 хвилин у кулуарах Конференції консервативних політичних дій на тлі загострення дискусій про майбутнє війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання Дуда став першим європейським лідером, який особисто зустрівся з Трампом після його другої інавгурації.
"Для мене послання чітке: немає жодних побоювань, що присутність США в Польщі зменшиться. Ми маємо радше очікувати зміцнення зв'язків, оскільки ми є надійним союзником НАТО. Безпека Польщі є фундаментальним питанням, у яке інвестують США", - сказав Дуда журналістам.
Він також додав, що Трамп похвалив Польщу за оборонні видатки і закупівлі в США, які реалізуються.
Крім того, раніше Дуда закликав президента України Володимира Зеленського "залишатися відданим курсу спокійного і конструктивного співробітництва" з Трампом, навіть незважаючи на те, що між лідерами США і України є суперечки.
Нагадаємо, 21 лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз із собою до Вашингтона на Конференцію консервативної політичної дії дрон-камікадзе "Шахед", який збили українські захисники.
Також ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда після переговорів зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, розповів, що очікує, що за підтримки США вдасться досягти припинення вогню.
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