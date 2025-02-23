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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дуда заявил, что Трамп не выведет войска из Польши

Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Польше, которая является членом НАТО. Его слова прозвучали после того, как стороны встретились на 10 минут в кулуарах Конференции консервативных политических действий на фоне обострившихся дискуссий о будущем войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом после его второй инаугурации.

"Для меня послание четкое: нет никаких опасений, что присутствие США в Польше уменьшится. Мы должны скорее ожидать укрепления связей, поскольку мы являемся надежным союзником НАТО. Безопасность Польши является фундаментальным вопросом, в который инвестируют США", - сказал Дуда журналистам.

Он также добавил, что Трамп похвалил Польшу за оборонные расходы и закупки в США, которые реализуются.

Кроме того, ранее Дуда призвал президента Украины Владимира Зеленского "оставаться преданным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества" с Трампом, даже несмотря на то, что между лидерами США и Украины есть споры.

Напомним, 21 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез с собой в Вашингтон на Конференцию консервативного политического действия дрон-камикадзе "Шахед", который сбили украинские защитники.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда после переговоров со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом, рассказал, что ожидает, что при поддержке США удастся достичь прекращения огня.

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаАнджей ДудаДональд ТрампВойна России против Украины