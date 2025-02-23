Дуда заявил, что Трамп не выведет войска из Польши

Как пишет издание Дуда стал первым европейским лидером, который лично встретился с Трампом после его второй инаугурации.

"Для меня послание четкое: нет никаких опасений, что присутствие США в Польше уменьшится. Мы должны скорее ожидать укрепления связей, поскольку мы являемся надежным союзником НАТО. Безопасность Польши является фундаментальным вопросом, в который инвестируют США", - сказал Дуда журналистам.

Он также добавил, что Трамп похвалил Польшу за оборонные расходы и закупки в США, которые реализуются.

Кроме того, ранее Дуда призвал президента Украины Владимира Зеленского "оставаться преданным курсу спокойного и конструктивного сотрудничества" с Трампом, даже несмотря на то, что между лидерами США и Украины есть споры.