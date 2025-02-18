Дуда після переговорів із Келлогом: очікую щонайменше припинення вогню в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда очікує, що за підтримки США вдасться досягти припинення вогню між Україною та Росією. Вашингтон дуже рішучий у питанні закінчення війни.

Дуда розповів, що провів переговори зі спецпредставником президента США щодо України та Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили війну Росії проти України.

За словами президента Польщі, він пояснив генералу, як Варшава сприймає ситуацію в Україні. Також було порушено питання провокацій Росії, зокрема в повітряному просторі Польщі.

Дуда виклав Келлогу думку Польщі з приводу поведінки Росії та заяв російських чиновників.

Як зазначив польський президент, у нього є "повне уявлення ситуації", коли йдеться про дії, які США вживають для завершення війни. Вашингтон "дуже рішуче вступив у гру".

"Я знаю президента Дональда Трампа. Я знаю, що він надзвичайно рішуча людина, і коли він діє, то це відбувається рішуче і, як правило, ефективно. Я очікую, що буде як мінімум припинення бойових дій, і сподіваюся, - припинення російської агресії проти України", - додав Дуда.