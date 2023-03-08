Дуда заявив, що знищення "Північних потоків" вигідне для Європи

Знищення гозопроводу "Північний потік-2" стане вигідним для Європи. Це припинить намагання Росії домінувати і вдаватись до паливного шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить CNN.

За його словами, якщо "Північний потік-2" припинить своє існування, то це зробить зробить Західну Європу не залежною від Росії.