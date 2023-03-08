ua ru
Ср, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда заявив, що знищення "Північних потоків" вигідне для Європи

Новость на русском →
Польща, Середа 08 березня 2023 21:35
Дуда заявив, що знищення "Північних потоків" вигідне для Європи Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Знищення гозопроводу "Північний потік-2" стане вигідним для Європи. Це припинить намагання Росії домінувати і вдаватись до паливного шантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди, яку приводить CNN.

За його словами, якщо "Північний потік-2" припинить своє існування, то це зробить зробить Західну Європу не залежною від Росії.

При цьому Дуда заявив, що не знає, чи були вибухи на "Північному потоці" проукраїнською диверсією, однак він сподівається, що розслідування у цьому питанні встановить винних.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про витік газу на непрацюючих трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Своєю чергою німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Анджей Дуда Евросоюз
NEWS
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
Маляр про бої за Бахмут: знищення окупантів та техніки там - це теж перемога
DAILY
Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Алекс Віндман: У найближчі рік-два Росія не зможе переламати війну на свою користь