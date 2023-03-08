ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы

Новина українською →
Польша, Среда 08 марта 2023 21:35
Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Уничтожение гозопровода "Северный поток-2" станет выгодным для Европы. Это прекратит попытки России доминировать и прибегать к топливному шантажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.

По его словам, если "Северный поток-2" прекратит свое существование, то это сделает Западную Европу не зависимой от России.

При этом Дуда заявил, что не знает, были ли взрывы на "Северном потоке" проукраинской диверсией, однако он надеется, что расследование по этому вопросу установит виновных.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Как сообщало РБК-Украина, Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

В свою очередь немецкие следователи уверены, что "Северный поток" взорвали россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Анджей Дуда Евросоюз
NEWS
Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу, - Зеленский
Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу, - Зеленский
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу