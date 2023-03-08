Дуда заявил, что уничтожение "Северных потоков" выгодно для Европы

Уничтожение гозопровода "Северный поток-2" станет выгодным для Европы. Это прекратит попытки России доминировать и прибегать к топливному шантажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит CNN.

По его словам, если "Северный поток-2" прекратит свое существование, то это сделает Западную Европу не зависимой от России.