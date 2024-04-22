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Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі, причина в Росії

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю Fakt.

Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він "не приховує" того, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок. Він нагадав, що Росія: 

  • все більше мілітаризує район Кенігсберга; 
  • перемістила свою ядерну зброю до Білорусі.

"Якщо буде таке рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї й на нашій території для посилення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником Північноатлантичного альянсу і у нас є зобов'язання і в цій сфері, тому ми просто проводимо спільну політику", - зауважив президент. 

Ядерна зброя РФ в Білорусі

У 2023 році голови Міністерств оборони Білорусі та Російської Федерації домовились про транспортацію російської тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) на білоруську територію. Водночас країна-терорист заявила, що контроль над ТЯЗ залишається за нею. 

Як писав Центр національного спротиву, тим часом Мінськ планує оновити воєнну доктрину та відмовитись від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни.

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Сполучені Штати АмерикиПольщаАнджей Дуда