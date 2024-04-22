RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше, причина в России

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Польша имеет обязательства перед НАТО, как член Альянса и готова разместить на своей территории ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью Fakt.

Как рассказал Дуда, вопрос размещения ядерного оружия уже в течение некоторого времени является предметом польско-американских переговоров. В частности он "не скрывает" того, что во время переговоров заявил о готовности Польши пойти на соответствующий шаг. Он напомнил, что Россия:

  • все больше милитаризирует район Кенигсберга;
  • переместила свое ядерное оружие в Беларусь.

"Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса и у нас есть обязательства и в этой сфере, поэтому мы просто проводим общую политику", - отметил президент.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В 2023 году главы Министерств обороны Беларуси и Российской Федерации договорились о транспортировке российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на белорусскую территорию. В то же время страна-террорист заявила, что контроль над ТЯО остается за ней.

Как писал Центр национального сопротивления, тем временем Минск планирует обновить военную доктрину и отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаАнджей Дуда