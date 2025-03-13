Дуда запропонував дати Трампу шанс у спробі закінчити війну в Україні

Припинення вогню у війні РФ проти України

Днями у Саудівській Аравії відбулись переговори України та США. Попри те, що вони тривали 8 годин, вдалося домовитись про припинення вогню на 30 днів та відновити постачання зброї з США до України та поновити обмін розвідданими між країнами.

Ще вчора у Кремлі заявили, що Росія вивчає заяви, що були зроблені за підсумками вчорашньої зустрічі делегацій України та США у Саудівській Аравії. Не виключались переговори глави Кремля Володимира Путіна й голови Білого дому Дональда Трампа.

Цікаво і те, що за даними Reuters, Росія вже встигла висунути вимоги на переговорах зі США про припинення війни з Україною.

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