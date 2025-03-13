Дуда предложил дать Трампу шанс в попытке закончить войну в Украине

"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп обращается с Россией только хорошо и нежно", - сказал он.

По мнению Дуды, Трамп применяет инструменты против России, хотя "они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил польский президент.