Росія висунула вимоги на переговорах зі США про припинення війни з Україною, - Reuters

Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України і перезавантаження відносин із Вашингтоном. Однак незрозуміло, що саме Москва занесла до свого списку і чи готова вона вести мирні переговори з Києвом до їх ухвалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і віртуальних бесід протягом останніх трьох тижнів, повідомили джерела. Вони охарактеризували умови Кремля як широкі і схожі з вимогами, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

Більш ранні умови включали відмову Києва від членства в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви Володимира Путіна про приналежність Криму і чотирьох областей Росії. Останніми роками Росія також вимагала від США і НАТО усунення так званих "першопричин" війни, включно з розширенням НАТО на схід.

Президент США Дональд Трамп чекає відповіді від Путіна про те, чи погодиться він на 30-денне перемир'я. Прихильність Путіна потенційній угоді про припинення вогню все ще не визначена, і деталі ще не уточнені.

Деякі американські чиновники, законодавці та експерти побоюються, що Путін, колишній офіцер КДБ, скористається перемир'ям, щоб активізувати спробу розділити США, Україну та Європу і підірвати будь-які переговори.

Зеленський назвав конструктивною зустріч офіційних осіб США та України, що відбулася цього тижня в Саудівській Аравії, і заявив, що потенційне 30-денне припинення вогню з Росією може бути використане для розроблення ширшої мирної угоди.

За останні два десятиліття Москва висувала безліч подібних вимог, деякі з яких стали предметом офіційних переговорів зі США та Європою.

Москва обговорювала їх з адміністрацією Байдена під час серії зустрічей наприкінці 2021 і на початку 2022 року, коли десятки тисяч російських солдатів перебували на кордоні з Україною, чекаючи наказу про вторгнення.

Вони включали вимоги, які обмежили б військові операції США і НАТО від Східної Європи до Центральної Азії.

За даними документів уряду США, вивчених агентством Reuters і кількома колишніми чиновниками США, адміністрація Байдена, відкинувши деякі з умов, спробувала запобігти вторгненню, взаємодіючи з Росією за кількома з них. Спроба провалилася, і 24 лютого 2022 року Росія напала.

Останніми тижнями офіційні особи США і Росії заявляли, що проєкт угоди, обговорюваний Вашингтоном, Києвом і Москвою в Стамбулі 2022 року, може стати відправною точкою для мирних переговорів. Угоду так і не було ухвалено.

Під час цих переговорів Росія зажадала від України відмовитися від своїх амбіцій у НАТО і прийняти постійний без'ядерний статус. Вона також вимагала накласти вето на дії країн, які хотіли б надати Україні допомогу в разі війни.

Адміністрація Трампа не пояснила, як вона підходить до переговорів із Москвою. Обидві сторони ведуть дві окремі розмови: одну про перезавантаження відносин між США і Росією, а іншу - про мирну угоду щодо України.

Як зазначає Reuters, схоже, в адміністрації США немає єдиної думки про те, як діяти далі.

Спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф, який допомагає вести переговори з Москвою, минулого місяця охарактеризував переговори в Стамбулі як "переконливі та змістовні переговори" і сказав, що вони можуть стати "орієнтиром на шляху до укладення мирної угоди".

Однак головний спецпредставник Трампа по Україні та Росії, відставний генерал Кіт Келлог, заявив минулого тижня, що не розглядає Стамбульську угоду як відправну точку. "Я думаю, нам потрібно розробити щось абсолютно нове", - сказав він.

Старі вимоги

Експерти кажуть, що вимоги Росії, ймовірно, спрямовані не тільки на формування остаточної угоди з Україною, а й на те, щоб стати основою угод з її західними прихильниками.

За останні два десятиліття Росія висувала аналогічні вимоги до США - вимоги, які обмежили б спроможність Заходу нарощувати військову присутність у Європі та потенційно дозволили б Путіну розширити свій вплив на континенті.

"Немає жодних ознак того, що росіяни готові піти на будь-які поступки", - сказала Анджела Стент, старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса, яка була провідним аналітиком розвідки США щодо Росії та Євразії. "Вимоги взагалі не змінилися. Я думаю, що вони насправді не зацікавлені в мирі або значущому припиненні вогню".

За даними документів уряду США, з якими ознайомилося агентство Reuters, у спробі запобігти, на думку представників американської розвідки, неминучому російському вторгненню високопосадовці адміністрації Байдена взаємодіяли з російськими колегами щодо трьох вимог Кремля.

Згідно з документами, вони передбачають заборону на проведення військових навчань силами США та інших країн НАТО на територіях нових членів альянсу, а також заборону на розміщення американських ракет середньої дальності в Європі або в інших місцях у межах досяжності території Росії.

З документів випливає, що росіяни також намагалися перешкодити проведенню військових навчань США і НАТО від Східної Європи до Кавказу і Центральної Азії.

"Це ті самі вимоги Росії, які висувалися з 1945 року", - сказав Корі Шаке, колишній співробітник Пентагону, який керує дослідженнями зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва. "З урахуванням поведінки адміністрації Трампа в останні тижні європейці не просто бояться, що ми їх кидаємо, вони бояться, що ми приєднаємося до ворога".