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Дуда запропонував Байдену перемістити частину озброєння США до Польщі

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Варшава, Середа 22 лютого 2023 19:33
Дуда запропонував Байдену перемістити частину озброєння США до Польщі Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польський президент Анджей Дуда запропонував своєму американському колезі Джо Байдену, щоб США перевезли частину свого озброєння до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського лідера в інтерв'ю TVN24.

"Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну, щоб зміцнити американський потенціал з погляду інфраструктури, мою пропозицію сприйняли з великою увагою", - заявив Дуда.

За словами голови держави, Байден в особистій розмові з ним запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дуда планував обговорити з Байденом присутність американських військ у Польщі.

Також ми писали, що Байден подякував Дуді за допомогу, яку Польща надала Україні.

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