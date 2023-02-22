Дуда запропонував Байдену перемістити частину озброєння США до Польщі

Польський президент Анджей Дуда запропонував своєму американському колезі Джо Байдену, щоб США перевезли частину свого озброєння до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського лідера в інтерв'ю TVN24 .

"Я попросив президента Байдена, щоб американські військові перевезли свою зброю в нашу країну, щоб зміцнити американський потенціал з погляду інфраструктури, мою пропозицію сприйняли з великою увагою", - заявив Дуда.

За словами голови держави, Байден в особистій розмові з ним запевнив, що Польща важлива для США так само, як і США для Польщі.