Дуда під час візиту Байдена переконуватиме його збільшити кількість військ у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда планує під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорити військову присутність військ США у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Дуда заявив, що переконуватиме Байдена збільшити кількість американських військ та техніки у Польщі.

"У нас вже є бази сьогодні, і у нас вже є обладнання, але я думаю, що його має бути більше. Я також буду переконувати президента Джо Байдена зробити це", - сказав президент.

Також Дуда зазначив, що обговорить це питання також з лідерами Франції та Німеччини на Мюнхенській конференції з безпеки.

Польський президент сподівається, що візит Байдена до Польщі буде сповнений конкретикою, оскільки запланована поїздка має "потужне політичне значення".

"Я не хочу і не можу говорити про них занадто багато, але я очікую багато конкретики. Можливо, це буде така конкретика, про яку ми не зможемо говорити публічно. Такий візит завжди переходить у конкретику", - пояснив Дуда.

Водночас Дуда заявив, що зустріч Байдена та президента України Володимира Зеленського у Польщі не анонсована.

"Це питання, пов'язані з безпекою президента Джо Байдена, це питання, пов'язані з безпекою президента Володимира Зеленського, це питання, пов'язані з нашою безпекою як господарів усіх зустрічей, які відбуватимуться в цей час і навколо цієї символічної дати - першої річниці російського вторгнення в Україну", - сказав він.

Нагадаємо, за словами польських дипломатів, президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де проведе низку зустрічей та візьме участь у заходах.

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський може відвідати Польщу для зустрічі з Байденом.

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