Дуда: Захід повинен змусити Путіна благати про мирні переговори

"Якщо ми поставимо запитання, яким чином стимулювати Путіна, щоб він сіл за стіл переговорів про мир, то відповідь має бути такою. Ми маємо такі заходи застосувати, щоб примусити Путіна, щоб він благав миру і благав мирних переговорів", - заявив Дуда й відзначив, що він не бажає "молити Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

У тому ж числі він висловив підтримку словами генерального секретаря НАТО Марко Рютте про те, що повномасштабна війна в Україні є не місцевим, а глобальним конфліктом, який, відповідно, потребує глобального рішення.