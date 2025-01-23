Дуда: Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах

"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - заявил Дуда и отметил, что он не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".

В том же числе он выразил поддержку словам генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом, который, соответственно, требует глобального решения.