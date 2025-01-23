Дуда: Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах

Запад должен применить все методы, чтобы заставить диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина умолять о мирных переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время"Украинского завтрака" в Давосе.
"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - заявил Дуда и отметил, что он не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".
В том же числе он выразил поддержку словам генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом, который, соответственно, требует глобального решения.
По словам президента Владимира Зеленского, справедливое начало переговоров с Россией будет при условии, если российские террористы вернутся к линии полномасштабного вторжения.
Также президент отмечал, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть диктатора к миру, поскольку экономика РФ очень сильно зависит от Китая.
Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится.
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