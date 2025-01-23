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Дуда: Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запад должен применить все методы, чтобы заставить диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина умолять о мирных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду во время"Украинского завтрака" в Давосе.

"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - заявил Дуда и отметил, что он не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров".

В том же числе он выразил поддержку словам генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом, который, соответственно, требует глобального решения.

 

Переговоры России и Украины

По словам президента Владимира Зеленского, справедливое начало переговоров с Россией будет при условии, если российские террористы вернутся к линии полномасштабного вторжения.

Также президент отмечал, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть диктатора к миру, поскольку экономика РФ очень сильно зависит от Китая.

Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил России новыми пошлинами, тарифами и санкциями, если война против Украины не прекратится.

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Владимир ПутинПольшаАнджей ДудаВойна в Украине