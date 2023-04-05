Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Під час офіційної зустрічі у Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла.

Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили

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