Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.
Під час офіційної зустрічі у Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла.
Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили
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