Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву получил орден Белого Орла. Эта старейшая и самая высокая польская награда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши.
Во время официальной встречи в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла.
Польский лидер подчеркнул, что Зеленского наградили
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