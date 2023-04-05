Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.
Під час офіційної зустрічі у Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.
"Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації", - сказав Дуда.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді сьогодні розпочали візит до Польщі. Гарант вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.
Детальніше про мету та подробиці візиту - у матеріалі РБК-Україна.
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