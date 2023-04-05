ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Новость на русском →
Варшава, Середа 05 квітня 2023 13:11
Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео) Фото: президент президент України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Під час офіційної зустрічі у Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла.

Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.

"Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді сьогодні розпочали візит до Польщі. Гарант вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Детальніше про мету та подробиці візиту - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Польща Анджей Дуда
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні