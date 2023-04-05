Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави отримав орден Білого Орла. Ця найстаріша та найвища польська нагорода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.

Під час офіційної зустрічі у Королівському замку у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Польський лідер наголосив, що Зеленського нагородили за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та стійкість у захисті прав людини.

"Важко приховати сльози зворушення, спостерігаючи за вашим служінням Батьківщині. Ви не покинули ні України, ні своїх співвітчизників. Ви є взірцевим лідером держави і нації", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді сьогодні розпочали візит до Польщі. Гарант вже зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою.

Детальніше про мету та подробиці візиту - у матеріалі РБК-Україна.

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