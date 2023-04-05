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Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши (видео)

Новина українською →
Варшава, Среда 05 апреля 2023 13:11
Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши (видео) Фото: президент президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Варшаву получил орден Белого Орла. Эта старейшая и самая высокая польская награда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши.

Во время официальной встречи в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского орденом Белого Орла.

Польский лидер подчеркнул, что Зеленского наградили за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности и устойчивость в защите прав человека.

"Трудно скрыть слезы умиления, наблюдая за вашим служением Родине. Вы не покинули ни Украину, ни своих соотечественников. Вы являетесь образцовым лидером государства и нации", - сказал Дуда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди сегодня начали свой визит в Польшу. Гарант уже встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Детальнее о целях и подробностях визита - в материале РБК-Украина.

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