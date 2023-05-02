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Дуда про військову допомогу Україні: я переслідую інтерес Польщі

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Інтерес Польщі в тому, щоб Україна здобула перемогу над російським агресором. Тому Варшава передає Києву озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми здобули авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.

Нагадаємо, що Польща передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29.

Додамо, також повідомлялося, що Польща передала Збройним силам України 250 радянських танків Т-72.

Також Польща відправила українським військам і сучасні західні танки Leopard 2.

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ПольщаАнджей ДудаВаршаваВійськова допомога