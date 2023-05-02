Дуда о военной помощи Украине: я преследую интерес Польши

"Я преследую интерес Республики Польша, который заключается в том, чтобы Украина дала отпор российскому агрессору. Поэтому мы принимаем решение о военной помощи. Мы проявили добрососедство, благодаря неординарному жесту со стороны поляков мы завоевали авторитет на международной арене", - заявил Дуда.

Напомним, что Польша передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29.

Добавим, также сообщалось, что Польша передала Вооруженным силам Украины 250 советских танков Т-72.

Также Польша отправила украинским войскам и западные современные танки Leopard 2.

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