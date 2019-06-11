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Польша обнародует соглашение об усилении военного контингента США на этой неделе

Новости » Политика    11.06.2019 - 03:04
Польша обнародует соглашение об усилении военного контингента США на этой неделе
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Президент Польши ожидает укрепления командных структур и материально-технического обеспечения

Польша на этой неделе обнародует соглашение с Соединенными Штатами об усилении американского военного присутствия в Польше. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что ожидает укрепления командных структур, материально-технического обеспечения и специальных сил.

"Сегодня мы говорим об усилении присутствия в США и о переходе ко второму этапу", - сказал Дуда.

В то же время, по словам президента Польши, переговоры о совместном финансировании еще не завершены.

"Для нас очевидно, что если наша безопасность укрепляется, то мы точно участвуем в расходах. Процент обсуждается, но это камень преткновения", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время официального визита президента Польши Анджея Дуды в США стороны должны объявить о переброске дополнительных войск в Польшу - на территорию страны якобы должны направить по меньшей мере 1000 солдат, благодаря чему в Польше будет базироваться около 5,5 тыс. военнослужащих США.

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