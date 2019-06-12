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Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза

Новости » Политика    12.06.2019 - 20:52
Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

При этом окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен

Президент США Дональд Трамп рассказал, что окончательно вопрос об увеличении американского военного присутствия в Польше не решен, однако сам он обдумывает возможность переброски туда из Германии дополнительно 2 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в случае положительного решения этого вопроса общая численность американских военных в Польше увеличится в полтора раза и достигнет 6 тыс.

Американский президент по итогам встречи с Дудой также отметил, что Польша согласилась приобрести у США "много самолетов F-35".

Напомним, ссылаясь на свои источники, Defence One отмечает, что эта группа американских военных в Польше будет заниматься выполнением не боевых, а материально технических задач. Переброска планируется в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США. Таким образом, всего на территории Польши будут базироваться около 5500 американских военнослужащих.

ранее сообщалось, что Польша обнародует соглашение с Соединенными Штатами об усилении американского военного присутствия в Польше.

 

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