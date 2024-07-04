Дуда: сподіваюся, що Росія не доведе до відправлення польських військових в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Росія не доведе до ситуації, коли польських військових потрібно буде відправляти в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава польської держави заявив на спільній пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні.

Дуда наголосив, що Росія не повинна виграти в Україні, оскільки це створить величезну загрозу для Європи та всього світу.

Водночас польський президент зазначив, що зараз Польща не повинна направляти своїх солдатів в Україну, оскільки це втягло б країну НАТО у війну.

За словами Дуди, позиція Польщі полягає у тому, щоб відправляти Україні військову допомогу, але не розміщувати там своїх солдатів.

"Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, щоб вони воювали там на захист Республіки Польща чи НАТО. Тому я сподіваюся, що такої потреби не буде, що Росія не доведе до такої ситуації. Це наша позиція сьогодні, і ми абсолютно не хочемо брати участь у цій війні, і ми не хочемо, щоби наші солдати брали участь у цій війні", - додав глава польської держави.