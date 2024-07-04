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Дуда: надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину

Четверг 04 июля 2024 22:28
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Дуда: надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Россия не доведет до ситуации, при которой польских военных нужно будет отправлять в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава польского государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Дуда подчеркнул, что Россия не должна выиграть в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира.

В то же время польский президент отметил, что сейчас Польша не должна направлять своих солдат в Украину, поскольку это бы втянуло страну НАТО в войну.

По словам Дуды, позиция Польши состоит в том, чтобы отправлять Украине военную помощь, но не размещать там своих солдат.

"Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО. Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации. Это наша позиция сегодня, и мы абсолютно не хотим участвовать в этой войне, и мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в этой войне", - добавил глава польского государства.

Что предшествовало

Напомним, впервые возможность отправки войск в Украину в этом году допустил президент Франции Эммануэль Макрон. Он поднял этот вопрос на саммите лидеров европейских стран, который прошел в Париже.

Глава французского государства предполагал, что к такому шагу можно прибегнуть в случае, если россияне будут снова наступать на Одессу или Киев.

При этом позже Макрон захотел собрать коалицию государств, которые готовы отправить своих инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

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