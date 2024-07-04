Дуда: надеюсь, что Россия не доведет до отправки польских военных в Украину

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Россия не доведет до ситуации, при которой польских военных нужно будет отправлять в Украину.

Как сообщает РБК-Украина , об этом глава польского государства заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Дуда подчеркнул, что Россия не должна выиграть в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира.

В то же время польский президент отметил, что сейчас Польша не должна направлять своих солдат в Украину, поскольку это бы втянуло страну НАТО в войну.

По словам Дуды, позиция Польши состоит в том, чтобы отправлять Украине военную помощь, но не размещать там своих солдат.

"Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО. Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации. Это наша позиция сегодня, и мы абсолютно не хотим участвовать в этой войне, и мы не хотим, чтобы наши солдаты участвовали в этой войне", - добавил глава польского государства.