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Дуда сьогодні оголосить ім'я кандидата на пост прем'єра Польщі

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Президент Польщі Анджей Дуда визначився з кандидатурою на посаду прем’єр-міністра країни. Його ім'я оголосять сьогодні ввечері під час телевізійного звернення до польського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови політичного кабінету президента Польщі Марчина Масталерека в соцмережі X.

"Після консультацій і глибоких роздумів президент Анджей Дуда вже ухвалив рішення щодо так званого першого кроку  (визначення кандидатури прем'єра - ред.). Це рішення остаточне, тому я рекомендую тим, хто хоче звернутися до президента, спокійно подивитися вечірню промову”, - написав Масталерек.
 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів, що не дозволило їй отримати більшість місць у Сеймі.

Друге місце посів головний конкурент "Права та справедливості" - "Громадянська коаліція", яку очолює Дональд Туск.

Як зазначав нещодавно Дуда, зараз на посаду прем'єра є два головні кандидати - Туск та Матеуш Моравецький.

Днями повідомлялось, що президент Польщі, ймовірно, визначиться з кандидатом на пост прем'єра країни у другій половині листопада.

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Прем'єр-міністрПольщаАнджей Дуда