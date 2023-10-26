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Дуда назвав двох кандидатів на пост прем'єра Польщі

Польща, Четвер 26 жовтня 2023 13:47
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Дуда назвав двох кандидатів на пост прем'єра Польщі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На посаду прем'єр-міністра Польщі є два кандидати. При цьому було вирішено не скорочувати термін повноважень Сейму.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише РБК-Україна з посиланням на polskieradio24.

"У нас були, можу з упевненістю сказати, дуже гарні розмови, дуже змістовні розмови. По-перше, з кадрових питань. По-друге, про змістовні питання, пов'язані з різними питаннями, які нам доведеться розглядати і приймати політичні рішення в найближчому чи віддаленому майбутньому", - сказав він, підбиваючи підсумки консультацій з представниками виборчкомів.

За його словами, зараз "є два серйозні" кандидати на посаду прем'єр-міністра - Матеуш Моравецький і Дональд Туск.

При цьому Дуда зазначив, що не скорочуватиме термін повноважень Сейму (нижня палата польського парламенту, - ред.) і зкличе наступне засідання цієї палати на понеділок, 13 листопада.

Вибори у Польщі

У Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори. За їх результатами визначилися 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

17 жовтня було підраховано всі голоси. За результатами виборів керівна партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці - "Громадянська коаліція" - 30,70%, далі - "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) та крайня права та антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%). Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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