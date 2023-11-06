Дуда сегодня объявит имя кандидата на пост премьера Польши

Президент Польши Анджей Дуда определился с кандидатурой на должность премьер-министра страны. Его имя объявят сегодня вечером во время телевизионного обращения к польскому народу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы политического кабинета президента Польши Марцина Масталерека в соцсети X .

"После консультаций и глубоких раздумий президент Анджей Дуда уже принял решение о так называемом первом шаге (определения кандидатуры премьера - ред.). Это решение окончательно, поэтому я рекомендую тем, кто хочет обратиться к президенту, спокойно посмотреть вечернюю речь", - написал Масталерек.

Что этому предшествовало

Напомним, 15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов, что не позволило получить большинство мест в Сейме.

Второе место занял главный конкурент "Права и справедливости" - "Гражданская коалиция", возглавляемая Дональдом Туском.

Как отмечал недавно Дуда, сейчас на должность премьера есть два главных кандидата - Туск и Матеуш Моравецкий.

На днях сообщалось, что президент Польши предположительно определится с кандидатом на пост премьера страны во второй половине ноября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.