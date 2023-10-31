ЗМІ дізналися, коли Дуда висуне кандидата у прем'єри Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда, ймовірно, висуне кандидата на посаду прем'єр-міністра лише після середини листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

За інформацією джерел видання, Дуда перед тим, як оголосити кандидата на посаду прем'єра, хоче побачити, хто має парламентську більшість у Сеймі (нижня палата парламенту). Це президент з'ясує, виходячи з результатів першого парламентського голосування - за спікера.

За даними журналістів, голосування, ймовірно, покаже, що більшість мають "Громадянська платформа", "Ліві", "Польща 2050" та Польська селянська партія.

"Таким чином президент буде змушений визнати, що тільки Дональд Туск має стабільну підтримку", - пише видання.

Що передувало

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. Правляча партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів, що не дозволило їй отримати більшість місць у Сеймі.

Друге місце посів головний конкурент "Права та справедливості" - "Громадянська коаліція", яку очолює Дональд Туск.

Як зазначав нещодавно Дуда, зараз на посаду прем'єра є два головні кандидати - Туск та Матеуш Моравецький.