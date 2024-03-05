Дуда скликає засідання Ради нацбезпеки перед візитом до Білого дому

Анджей Дуда скликав засідання Ради національної безпеки 11 березня. Він планує провести дану зустріч напередодні візиту у Білий дім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.
Зазначається, що напередодні 25-ї річниці вступу Польщі до Північноатлантичного альянсу та візиту до Білого дому Дуда обговорить з представниками всіх політичних сил ключові питання, що стосуються безпеки країни.
"Польща надсилає чіткий сигнал, що вона говорить одним голосом у питаннях безпеки", - йдеться в повідомленні канцелярії.
Варто зауважити, що про скликання РНБ президент Польщі говорив також під час пресконференції в Коженево, де він спостерігає за взаємодією військ НАТО в рамках навчань Steadfast Defender-24.
"Я хочу, щоб цій нашій поїздці до США передувала більш масштабна Рада національної безпеки. Я скличу її наступного понеділка, 11 березня. Я хотів би, щоб ми зустрілися у повному складі польського політикуму", - сказав він.
За словами Дуди, планується обговорити ситуацію в Північноатлантичному альянсі та плани розширення НАТО в рамках майбутнього членства України.
"Будемо говорити про безпекову ситуацію, про співпрацю в рамках Альянсу, а також про закупівлю зброї, яку ми здійснюємо в Польщі", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що окремі підрозділи польської армії та країн НАТО відпрацьовують переправу через річку Вісла. До даних дій залучено понад 3,5 тисячі військовослужбовців і тисяча одиниць техніки.
Напередодні Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що Росія нападе на будь-яку країну Північноатлантичного альянсу.
Також, Дуда сподівається на зустріч "Люблінського трикутника" найближчим майбутнім. Він заявив, що Східна Європа повинна боротися за свободу проти російських загарбників.
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