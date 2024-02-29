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"Ми будемо готові". Дуда вважає, що Росія не нападе на країни НАТО

Четвер 29 лютого 2024 11:57
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"Ми будемо готові". Дуда вважає, що Росія не нападе на країни НАТО Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вірить у те, що Росія нападе на будь-яку країну Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fakt.

"Я не вірю в це (напад Росії - ред.), тому що вірю, що ми будемо готові", - заявив він.

За словами Дуди, Росія не нападе на країни НАТО за умови, що вони будуть сильними.

"Ви не нападаєте на сильних. Ви нападаєте на слабких. На тих, кого можна легко перемогти. Я думаю, що якби (російський диктатор, - ред.) Володимир Путін знав, що чекає на нього і його армію в Україні, він би не напав на Україну", - наголосив президент Польщі.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

При цьому керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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Анджей Дуда Польща Війна Росії проти України НАТО
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