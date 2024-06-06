Дуда скликає Раду нацбезпеки через інциденти на кордоні з Білоруссю

Під час брифінгу у президента Польщі запитали про затримання трьох польських солдатів, які кілька місяців тому зробили попереджувальні постріли у бік мігрантів - вони намагалися прорватися до країни з території Білорусі.

Дуда відповів, що затримання солдатів - це обурлива ситуація, яка вимагає пояснення.

Також президент Польщі додав, що його турбує нещодавній напад мігрантів на польських військових на кордоні з Білоруссю.

"З огляду на те, що відбувається останнім часом та останніми місяцями, я прийняв рішення скликати Раду національної безпеки", - підкреслив Дуда.

За словами глави держави, він не хоче скликати засідання під час кампанії перед виборами до Європарламенту, які відбуваються з 6 по 9 червня, тому воно відбудеться у понеділок, 10 червня, у другій половині дня.

Оновлено 19:03

За інформацією Головного командування родІв Збройних сил Польщі, один із солдатів, про яких згадав Дуда, помер у лікарні після нападу мігрантів на кордоні з Білоруссю. Причиною смерті стало ножове поранення.