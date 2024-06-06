Дуда скликає Раду нацбезпеки через інциденти на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної безпеки. Причиною стали інциденти за участю мігрантів на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP та Головне командування родів Збройних сил Польщі у Twitter.
Під час брифінгу у президента Польщі запитали про затримання трьох польських солдатів, які кілька місяців тому зробили попереджувальні постріли у бік мігрантів - вони намагалися прорватися до країни з території Білорусі.
Дуда відповів, що затримання солдатів - це обурлива ситуація, яка вимагає пояснення.
Також президент Польщі додав, що його турбує нещодавній напад мігрантів на польських військових на кордоні з Білоруссю.
"З огляду на те, що відбувається останнім часом та останніми місяцями, я прийняв рішення скликати Раду національної безпеки", - підкреслив Дуда.
За словами глави держави, він не хоче скликати засідання під час кампанії перед виборами до Європарламенту, які відбуваються з 6 по 9 червня, тому воно відбудеться у понеділок, 10 червня, у другій половині дня.
Оновлено 19:03
За інформацією Головного командування родІв Збройних сил Польщі, один із солдатів, про яких згадав Дуда, помер у лікарні після нападу мігрантів на кордоні з Білоруссю. Причиною смерті стало ножове поранення.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що у Польщі почався скандал після затримання трьох солдатів військовою поліцією. Це сталося через те, що вони здійснили попереджувальні постріли у бік мігрантів.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголошував на тому, що такі дії з боку військової поліції є неприйнятними. Він вимагав пояснень.
Також ми писали, що МВС Польщі запропонувало на півроку заборонити доступ до окремих ділянок на кордоні з Білоруссю.
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