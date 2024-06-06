UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда скликає Раду нацбезпеки через інциденти на кордоні з Білоруссю

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда скликає засідання Ради національної безпеки. Причиною стали інциденти за участю мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP та Головне командування родів Збройних сил Польщі у Twitter.

Під час брифінгу у президента Польщі запитали про затримання  трьох польських солдатів, які кілька місяців тому зробили попереджувальні постріли у бік мігрантів - вони намагалися прорватися до країни з території Білорусі.

Дуда відповів, що затримання солдатів - це обурлива ситуація, яка вимагає пояснення.

Також президент Польщі додав, що його турбує нещодавній напад мігрантів на польських військових на кордоні з Білоруссю.

"З огляду на те, що відбувається останнім часом та останніми місяцями, я прийняв рішення скликати Раду національної безпеки", - підкреслив Дуда.

За словами глави держави, він не хоче скликати засідання під час кампанії перед виборами до Європарламенту, які відбуваються з 6 по 9 червня, тому воно відбудеться у понеділок, 10 червня, у другій половині дня.

Оновлено 19:03

За інформацією Головного командування родІв Збройних сил Польщі, один із солдатів, про яких згадав Дуда, помер у лікарні після нападу мігрантів на кордоні з Білоруссю. Причиною смерті стало ножове поранення.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що у Польщі почався скандал після затримання трьох солдатів військовою поліцією. Це сталося через те, що вони здійснили попереджувальні постріли у бік мігрантів.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголошував на тому, що такі дії з боку військової поліції є неприйнятними. Він вимагав пояснень.

Також ми писали, що МВС Польщі запропонувало на півроку заборонити доступ до окремих ділянок на кордоні з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольща