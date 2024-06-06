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Дуда созывает Совет нацбезопасности из-за инцидентов на границе с Беларусью

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности. Причиной стали инциденты с участием мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP и Главное командование родов Вооруженных сил Польши в Twitter.

Во время брифинга у президента Польши спросили о задержании трех польских солдат, которые несколько месяцев назад произвели предупредительные выстрелы в сторону мигрантов - они пытались прорваться в страну с территории Беларуси.

Дуда ответил, что задержание солдат - это возмутительная ситуация, которая требует объяснения. 

Также президент Польши добавил, что его тревожит недавнее нападение мигрантов на польских военных на границе с Беларусью. 

"Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", - подчеркнул Дуда. 

По словам главы государства, он не хочет созывать заседание во время кампании перед выборами в Европарламент, которые проходят с 6 по 9 июня, поэтому оно состоится в понедельник, 10 июня, во второй половине дня.

Обновлено 19:03

По информации Главного командования родов Вооруженных сил Польши, один из солдат, о которых упомянул Дуда, умер в больнице после нападения мигрантов на границе с Беларусью. Причиной смерти стало ножевое ранение. 

 

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно о том, что в Польше разгорелся скандал после задержания трех солдат военной полицией. Это произошло из-за того, что они совершили предупредительные выстрелы в сторону мигрантов.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что такие действия со стороны военной полиции являются неприемлемыми. Он потребовал объяснений.

Также мы писали, что МВД Польши предложило на полгода запретить доступ к отдельным участкам на границе с Беларусью.

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