Дуда: розмов про мирні перемовини немає, Україна займає жорстку позицію щодо війни
Наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає. Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю LRT.
"Я не чув жодних розмов про мирні переговори. Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) має дуже жорстку позицію щодо оборони та повернення територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - розповів Дуда.
Переговори з Росією
Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.
Для відновлення переговорів Росія повинна:
- повністю покинути територію України;
- змінити політичну еліту;
- визнати воєнні злочини;
- видати організаторів війни для трибуналу.
Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з Росією.
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