Дуда: розмов про мирні перемовини немає, Україна займає жорстку позицію щодо війни

Наразі жодних розмов про мирні переговори між Україною та Росією немає. Київ має жорстку позицію щодо перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в інтерв'ю LRT .

"Я не чув жодних розмов про мирні переговори. Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський (Володимир Зеленський, президент України, - ред.) має дуже жорстку позицію щодо оборони та повернення територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - розповів Дуда.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

повністю покинути територію України;

змінити політичну еліту;

визнати воєнні злочини;

видати організаторів війни для трибуналу.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг озвучив припущення, що Україна, можливо, зрештою повинна буде піти на поступки у війні з Росією.