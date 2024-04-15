Дуда: разговоров о мирных переговорах нет, Украина занимает жесткую позицию по войне

Сейчас никаких разговоров о мирных переговорах между Украиной и Россией нет. Киев имеет жесткую позицию относительно победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду в интервью LRT .

"Я не слышал никаких разговоров о мирных переговорах. Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.) имеет очень жесткую позицию по обороне и возвращению территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", - рассказал Дуда.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

полностью покинуть территорию Украины;

сменить политическую элиту;

признать военные преступления;

выдать организаторов войны для трибунала.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил предположение, что Украина, возможно, в конце концов должна будет пойти на уступки в войне с Россией.