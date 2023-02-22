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Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда

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Варшава, Середа 22 лютого 2023 21:26
Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. Їх планують доставити протягом місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.

"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання", - наголосив глава держави.

За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".

Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.

"Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше представник МЗС Польщі Лукаш Ясін заявив, що його країна передасть Україні Leopard 2 через два-три тижні.

Також ми писали, що Польща вже обговорила з Німеччиною будівництво хаба з ремонту та модернізації танків Leopard у країні.

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