Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей

Правительство Польши не признает договоренности по теме решения миграционного кризиса, которые были достигнуты без участия страны в переговорном процессе. В частности, во время телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci .

"Вкратце, Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашей головой. Если будут достигнуты какие-то договоренности, которые будут обязательными для Польши и польских властей, или которые польские власти будут каким-то образом исполнять, то это будут договоренности, которые будут достигнуты исключительно нам", - заявил Дуда.

Он также подчеркнул, что Польша имеет право решать за себя.

"Мы - суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем исполнять этот закон безоговорочно", - сказал Дуда.