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Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей

Автор: Валерия Полищук

Правительство Польши не признает договоренности по теме решения миграционного кризиса, которые были достигнуты без участия страны в переговорном процессе. В частности, во время телефонного разговора канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

"Вкратце, Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашей головой. Если будут достигнуты какие-то договоренности, которые будут обязательными для Польши и польских властей, или которые польские власти будут каким-то образом исполнять, то это будут договоренности, которые будут достигнуты исключительно нам", - заявил Дуда.

Он также подчеркнул, что Польша имеет право решать за себя.

"Мы - суверенное государство, которое имеет право решать за себя, и мы будем исполнять этот закон безоговорочно", - сказал Дуда.

Напомним, телефонный разговор Меркель и Лукашенко состоялся 15 ноября. В ходе него Лукашенко просил признать его президентом Беларуси и отменить санкции против страны.

Кроме того, сегодня Меркель и Лукашенко опять созвонились. По итогах беседы они договорились продолжить контакты для решения миграционного кризиса на границе.

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Анджей ДудаАнгела Меркель